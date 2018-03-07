Подробности жестокого убийства в Одессе: найдена голова жертвы

В пригороде Одессы в катакомбах нашли голову Анны Ергиевой, убитой 27 февраля в областном центре.

Часть тела жертвы нашли сегодня — 7 марта, рассказал УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По его данным, девушку сначала застрелили, а потом обезглавили. Также было обнаружено орудие убийства — пистолет.

Напомним, в Одессе в конце февраля нашли обезглавленной молодую девушку-предпринимателя. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. СМИ узнали, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов города. Возможного злоумышленника уже арестовал суд.