Доигрались. На Донбассе рванувшая граната отправила мотострелков "ЛНР" в больницу — разведка

На захваченной части Донбасса у одного из боевиков в кармане взорвалась граната, пострадали, по меньшей мере, пять членов "7 отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной "ЛНР".

Террористы играли в "карманный бильярд", четверо "мотострелков" с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в захваченном Енакиево, сообщили в пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, списав ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность пострадавших, информацию о происшествии узнало не только высшее командование, но и стала известна широкой общественности", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке во время бегства от сотрудником "МВД" псевдореспублики мужчина подорвал гранату, в результате чего погибли он сам и прибывшая из Киева женщина.