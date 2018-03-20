В одесском аэропорту задержан иностранец, которого искал Интерпол

В понедельник, 19 марта, в международном аэропорту "Одесса" задержали 41-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Иностранца разыскивали в Черногории для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в организации преступной группировки, сообщили в пресс-службе одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, мужчину задержали пограничники во время оформления пассажиров рейса, прибывших из крупнейшего города Турции — Стамбула. Его передали представителям Нацполиции, о факте задержания сообщили в Укрбюро Интерпола.

Ранее в Киевской области полицейские задержали 39-летнего гражданина Российской Федерации, который не имел документов на право проживания в Украине и находится в международном розыске. Узнать больше об инциденте можно здесь.