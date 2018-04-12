В Луцке мужчина, отсидевший за убийство отца, до смерти забил мать

В Луцке пьяный мужчина, которого пять лет назад суд признал виновным в убийстве отца по неосторожности и отправил за решетку, до смерти забил свою мать.

Тело женщины обнаружила родственница, которой злоумышленник написал сообщение о смерти матери, пишет ТСН со ссылкой на данные полиции и соседей.

"… семья жила уединенно, спиртным злоупотребляли оба. Говорят, что пожилую женщину иногда видели с синяками, но не подозревали, что ее бьет сын. Да и сама женщина не жаловалась", — рассказали соседи.

По данным издания, мужчину задержали на следующий день после совершения преступления, он сказал, что не хотел убивать мать и списал все на алкоголь. Пять лет назад суд признал, что мужчина убил отца по неосторожности, и через полгода он вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что в Днепре невестка задушила веревкой мать мужа, расчленила ее тело и бросила в озеро, злоумышленницу задержали. Узнать больше о жестоком убийстве можно здесь.