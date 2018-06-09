Контрразведка ООС разоблачила шпиона "ДНР", видео

На Донбассе военная контрразведка Объединенных сил (сотрудники Службы безопасности Украины, которые принимают участие в операции ОС) разоблачила еще одного шпиона самопровозглашенной "ДНР".

Пособником противника оказался житель Мариуполя Донецкой области, его задержали, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"… в 2014 году присоединился к боевикам... "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Впоследствии он был направлен боевиком с позывным "Итальянец" на территорию, подконтрольную Украине, для сбора разведывательной информации", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее в пресс-центре ООС сообщили, что 8 июня в районе операции между террористами и украинскими воинами шли бои за Крымское Луганской области, были ранены три защитника Украины.