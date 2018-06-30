В Николаеве на свалке обнаружены человеческие останки: фото

В Николаеве сотрудники коммунального предприятия во время уборки несанкционированной свалки неподалеку от Терновского кладбища обнаружили в куче старого мусора человеческие останки.

Как сообщает ресурс Новости N, коммунальщики пытались расчистить территорию, чтобы освободить ее для новых захоронений. Однако теперь необходима проверка.

"После проверки на наличие захоронений, можно будет говорить о пригодности этой территории для новых погребений упокоившихся местных жителей. Ну, а до этого сотрудникам КП предстоит провести человеческое захоронение найденных в этой куче человеческих останков", - сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии подчеркнули, что во время разбора мусорной свалки обнаружены также старинные казачьи кресты. Происхождение так называемых "артефактов" на свалке Николаева остается загадкой.

Напомним, в Немирове Винницкой области двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали человеческие останки, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать.