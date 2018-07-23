В Киеве полиция пулей в ногу "угомонила" устроившего киевлянам резню поляка

Киевские полицейские задержали гражданина Польши, который перед этим успел ножом убить мужчину и порезать женщину.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным данным, в ночь с 22 на 23 июля в Деснянском районе Киева на улице имени Гната Хоткевича правоохранители обнаружили мертвого мужчину, скончавшегося от многочисленных ранений, нанесенных ножом.

Вскоре сотрудники патрульной полиции возле дома на улице Двинская увидели, как неизвестный наносит удары ножом женщине.

"Пострадавшей вызвали кареты скорой помощи, а полицейские начали задерживать нападавшего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича", − заявили в полиции.

Затем злоумышленник накинулся с ножом на полицейским, и тем пришлось "угомонить" его выстрелом в ногу. Затем его задержали и госпитализировали. Выяснилось, что "мастер ножевого боя" является гражданином Польши и ему едва минуло 29 лет.

Открыты уголовные дела. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве продавец шаурмы громадным мясницким ножом порезал парня, а на Киевщине беременная аналогичным способом убила мужа.