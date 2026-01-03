Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

Куда деть старый календарь? Из него можно сделать множество креативных поделок.

Старый календарь — настоящая находка для тех, кто любит рукоделие

С приходом нового года старые календари рискуют оказаться в мусорном ведре. Но не стоит спешить. Существует множество поделок из старых календарей, позволяющих по-разному использовать эти красивые страницы. Что можно сделать со старым календарем, рассказали на сайте Martha Stewart.

Для чего можно использовать старые календари

Упаковочная бумага и подарочные бирки.

В процессе подготовки к праздникам всегда что-то упускается из виду, и часто это упаковочная бумага. В этом случае пригодится прошлогодний календарь.

Эти красиво напечатанные страницы станут очаровательной оберткой для небольших подарков, шкатулок для украшений и других мелочей, добавив изысканности и креативности.

Старые страницы календаря можно использовать и для других подарков в течение года.

Также можно вырезать части узоров и использовать их в качестве украшений для подарков и подарочных этикеток.

Подставки под стаканы из смолы для декупажа.

Из старого календаря можно вырезать различные части изображений или сеток месяцев (например, в виде абстрактных форм или геометрических узоров) и встроить их в подставки под кружки из смолы.

Разместите эти кусочки в неглубоких силиконовых формах (круглых или квадратных диаметром 10 см), смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу согласно инструкции на упаковке и залейте тонким слоем поверх собранных кусочков календаря.

Используйте фен или горелку, чтобы удалить пузырьки воздуха, затем дайте смоле затвердеть в течение 24 часов. Залейте второй, более толстый слой, чтобы создать глубину. Смола полностью покроет бумагу, создавая стекловидную, водонепроницаемую поверхность.

Для придания дополнительного объема между слоями можно также добавить немного хлопьев сусального золота, сушеных цветов или слюдяной пудры.

Галерейная стена.

Если вы хотите освежить существующую галерею на стене, прошлогодний календарь поможет вдохновиться на создание новой версии или просто создать эффект триптиха. Оформите яркие страницы старого календаря в рамки и используйте их в своей галерее на стене, чтобы заполнить пустые углы или быстро визуально оживить пространство.

Если вы оформляете картину в рамку самостоятельно, расположите страницу по центру или обрежьте её так, чтобы остался бордюр шириной 1,2 см, который можно приклеить скотчем к обратной стороне паспарту.

Скульптурные украшения из бумажных бусин.

Из старого календаря можно сделать роскошное украшение. Разрежьте страницы на длинные, сужающиеся к концу треугольные полоски — широкие с одного конца и заостренные с другого. Их ширина должна составлять примерно 2,5 см, а длина — 25 см. Начиная с широкого конца, плотно наматывайте каждую полоску на деревянную шпажку или зубочистку, нанося тонкую полоску клея по мере наматывания. Наматывайте плотно и равномерно, чтобы получить одинаковые бусинки. Каждую бусину нужно покрыть слоем прозрачной глазури или смолы. В результате получается цилиндрическая бусина с закрученными узорами внутри. Дайте каждой бусинке полностью высохнуть на шпажке.

Поэкспериментируйте с разными размерами треугольников — более длинные и тонкие полоски позволяют создать элегантные бусины в форме трубок, а более короткие и широкие — массивные бусины в форме бочки.

Открытки ручной работы.

Выберите от трех до пяти страниц с гармоничной цветовой палитрой или дополняющей друг друга эстетикой. Например, цветочные мотивы в сочетании с ненавязчивыми геометрическими узорами или пейзажи с абстрактными тональными рисунками. Выделите наиболее эффектные фрагменты и придайте им размер открытки — форматы A6 или 5x7 подойдут особенно хорошо. Приклейте их к плотному картону или бумаге с помощью двустороннего скотча для незаметного склеивания.

Папье-маше.

Старые страницы календаря можно использовать для создания изделий из папье-маше, которые подойдут для детских поделок или подарков ручной работы. Просто разорвите страницы на полоски, окуните их в простой клей из муки и воды и наложите на неокрашенную коробку, поднос, горшок или основу для украшения.

В любом магазине товаров для рукоделия вы сможете найти необработанные деревянные подносы, горшки или фигурки. Они идеально подходят для преображения с помощью папье-маше.

Декоративные подарочные коробки.

Из старых календарей можно создать красивые коробки для подарков или хранения вещей дома. Для начала соберите небольшие или средние коробки, которые вы обычно выбрасываете.

Измерьте и вырежьте страницы календаря, чтобы обернуть каждую поверхность. Закрепите с помощью клея для рукоделия, уделяя особое внимание углам и краям, где бумага естественным образом стремится отклеиться.

Внутреннюю часть коробки можно оформить обычным картоном, картоном яркого цвета или дополнительной страницей календаря с более мягким узором, чтобы создать визуальный контраст при открытии коробки.

Как писал Главред, в последние годы приобрела огромную популярность практика создания джанк-дневников. Это хобби, которое дает возможность погрузиться в мир коллажа и скрапбукинга, при этом экологично используя материалы, которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре. Читайте - что такое Джанкбук, как его создать и чем он отличается от скрапбукинга.

