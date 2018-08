Melovin (Меловин), Украина на Евровидении-2018

Дата и место рождения: 11 апреля 1997 года, Одесса.

Образование

В 2003 году поступил в Одесскую общеобразовательную школу № 27.

В 2009 году поступил в школу Народного театра "Самоцвіти". В 2012 году окончил театральную школу с отличием.

В сентябре 2015 года поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра.

Творческая деятельность

С музыкой Костю познакомила бабушка в 4 года, когда подарила ему музыкальную шкатулку с мелодией "К Элизе" Бетховена.

В одесской школе был единственным парнем, который принимал участие в школьном хоре и театральном кружке.

Во время учебы в школе Народного театра Костя становился лауреатом I степени многих городских конкурсов и фестивалей актерского мастерства, а также был ведущим городских событий и мероприятий. Параллельно занимался созданием собственного стиля и музыки, пробуя свои силы в различных ТВ кастингах, которые не венчались успехом.

В 2013 году рождается псевдоним "Melovin" и создается творческая команда "BIG HOUSE MELOVIN".

По словам Melovin, его псевдоним является отсылкой к двум словам: Halloween и имени всемирно известного дизайнера Alexander McQueen.

Участие в вокальном шоу "Х-Фактор"

В вокальном шоу "Х-Фактор" проходит на ТВ кастинг 6 сезона.

Наставником категории "Парни" стал Игорь Кондратюк, который взял его в свою команду. В финале конкурса выступил в дуэте с певицей Jamala, исполнив её композицию "Заплуталась".

26 декабря 2015 года на гала-концерте Костя Бочаров получил титул победителя 6-го сезона шоу "Х-Фактор".

Евровидение

В феврале 2017 года, при поддержке телеканалов UA:ПЕРШИЙ и СТБ, в Украине прошел Национальный отбор конкурса "Евровидение 2017".

После подачи заявки Melovin с треком "Wonder" попадает в 24-ку лучших и завоёвывает место в финале, где получает наибольшее количество зрительских голосов в количестве 60-ти тысяч.

Однако мнение жюри и зрителей разделилось, и Melovin занимает 3 место. Тем временем, "Wonder" достигает лидирующих позиций в музыкальных чартах.

17 февраля 2018 года Melovin с новой песней "Under The Ladder" занял первое место во втором полуфинале Национального отбора Украины на Евровидение-2018 с результатом 17 баллов (8 от судей и 9 от зрителей), тем самым заработав место в финале.

24 февраля 2018 года в финале Национального отбора Melovin занял первое место, с результатом 11 баллов (5 от судей и 6 от зрителей). Таким образом, он стал представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне.

Сольная карьера

В 2016 году Melovin официально выпускает свой дебютный трек "Не одинокая".

После "Евровидение 2017", в прямом эфире шоу "Україна має талант — Діти", Melovin презентовал свой новый трек "Unbroken", который также занял лидирующие позиции в чартах, удерживаясь на 1 месте в течение 2х недель.

26 мая 2017 года стартовал первый сольный тур.

28 августа 2017 года Melovin выпускает трек "Hooligan", написанный в соавторстве с Ashley Hicklin, солистом британской группы "Bright Sparks" и автором мирового хита DJ Tiesto"On My Way". Спустя 6 часов продаж трек занял 1 строчку в чартах iTunes.

В целом, в его дискографии насчитывается 11 песен, среди которых: "Ты, ты" (2016), "Не одинокая" (2016), "На взлёт" (2016), "Wonder" (2016), "Unbroken" (2017), "Hooligan" (2017), "Путь" (2017), "Мир в плену" (2017), "Face to face" (2017), "Play This Life" (2017) и "Under The Ladder" (2018).

Личная жизнь

Однажды певец, по его словам, закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это не лучшая идея. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой рисковый опыт Melovin не готов, равно как и публично обсуждать свою личную жизнь с журналистами или в социальных сетях.

Интересные факты

Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom (Смелость. Любовь. Свобода).

Яркая черта внешнего образа Melovin'a – цветная линза в одном глазу. С глазами певца все в порядке.

Любимой исполнительницей певца является Леди Гага.

Интересные цитаты

"В данный момент я влюблён только в музыку. Рад, что нашел свою любовь!"

"Я всегда знал, что будет так, как я захочу. Я не говорю про деньги, про что-то материальное, я просто уверен в себе, в своей команде. У меня просто есть очень сильная вера, мне кажется, это у меня от родителей"

"Для кого-то важен успех в карьере. Для меня – нет. Для меня настоящий успех – это когда человек сумел совместить семью — любовь, свое хобби — работу, которой он увлечен, и возможность путешествовать. Успех – это сочетание компонентов, когда ты соединил свое любимое дело, своих любимых людей и умение найти время для интересных путешествий"