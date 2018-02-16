Нацотбор на "Евровидение-2018": ставки букмекеров и песни участников второго полуфинала

Уже в эту субботу 17 февраля в 19.00 стартует второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в Лиссабоне, столице Португалии. Прямая трансляция пройдет на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

По результатам жеребьевки, во втором полуфинале примут участие также 9 исполнителей: Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA.

Ingret Kostenko. Девушка, которая с 11 лет пишет песни и увлекается музыкой, решила продемонстрировать свой талант в седьмом сезоне шоу "Голос країни". Она смогла развернуть кресло Потапа, и попала в его команду.

Ингрет представит на отборе песню "Save My Planet" ("Спаси мою планету"), которая отличается "космическим" звучанием.

MELOVIN. 20-летний Костя Бочаров в этом году решил взять реванш, и снова выступит на Нацотборе. В финале конкурса в прошлом году он набрал наибольшее количество зрительских голосов, однако от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

Во втором полуфинале Нацотбора Бочаров представит песню "Under The Ladder" ("Под лестницей") - о поражениях, которые в итоге все равно приводят к победам и успеху.

JULINOZA. Юлия Запорожец участвовала в седьмом сезоне шоу "Голос країни", где попала в команду Сергея Бабкина, который также боролся за право представлять Украину на "Евровидении-2018", однако, не набрал нужное количество баллов.

На Нацотборе JULINOZA представит песню "Хто я?".

TAYANNA. Вновь попробует свои силы Татьяна Решетняк. Участница прошлогоднего Нацотбора заняла второе место с песней "I love you", уступив группе O.Torvald.

В этом году певица написала для конкурса украиноязычную композицию "Леля".

KADNAY. В прошлом году дуэт из солиста Димы Кадная и музыканта Фила Коляденко (сына Елены и Димы Коляденко) участвовал в Нацотборе с песней "Freedom In My Mind". Однако, получив высокую оценку от жюри, зрители отдали KADNAY низкий балл, и парни не попали в финал.

В Нацотборе-2018 дуэт презентует песню "Beat of the universe" ("Удар Вселенной").

Yurcash. Звезда 90-х певец Юрко Юрченко снова пробует свои силы в конкурсе после участия в отборе в 2004 году. Площадку "Евровидения" Юрченко рассматривает как хороший способ лишний раз напомнить о себе.

В этом году музыканты выступят с песней "Stop killing Love" ("Перестань убивать любовь").

Mountain Breeze. Самые юные участники Нацотбора на "Х-Факторе" попали в команду украинского шоумена и композитора Андрея Данилко, который является судьей Нацотбора. После участия в шоу, музыканты подписали контракт с музыкальным лейблом Mamamusic, который основал Юрий Никитин.

Конкурсную песню трио пока что не представили.

ILLARIA. На Нацотборе-2017 Illaria дошла до финала, где заняла пятое место из шести. В 2018 году артистка решила снова попробовать свои силы.

На сцене Нацотбора-2018 артистка выступит с песней "Сила".

DILEMMA. Хип-хоп группа DILEMMA была создана в 2006 году, сейчас состоит из двух участников Джея (Евгения Бардаченко) и Мастера (Влада Филиппова). Творческую карьеру артисты начали с дуэта с лидером ВВ Олегом Скрипкой.

Дуэт на конкурсе выступит с песней "На паті".

Шансы участников на попадание в финал Нацотбора оценила букмекерская контора Pari-Match. Согласно таблице ставок, рейтинг артистов на данный момент выглядит так:

1.MELOVIN 2,75*

2.KADNAY 4,50

3.TAYANNA 4,50

4.Yurcash 10

5.ILLARIA 12

6.DILEMMA 25

7.Ingret Kostenko 35

8.JULINOZA 55

9.Mountain Breeze 55

* Коэффициенты показывают, сколько можно выиграть, поставив 1 у.е. на того или иного исполнителя.