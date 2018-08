"Евровидение-2018": стали известны имена всех участников финала Нацотбора

17 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2018". Члены жюри Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов и зрители выбрали еще трех финалистов. Ими стали MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

Первое место выборол MELOVIN с песней "Under The Ladder". Жюри оценили выступление в 8 баллов, зрители поставили 9 баллов.

Второй с песней "Леля" стала TAYANNA. Жюри присудили 9 баллов, зрители же отдали 7 баллов.

Третье место жюри (7 баллов) и зрители (8 баллов) присудили группе KADNAY c песней "Beat Of The Universe".

Напомним, во втором полуфинале сражались 9 конкурсантов: Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA.

Из 18 исполнителей Нацотбора осталось только 6: победители первого полуфинала LAUD, The Erised, VILNA, и победители второго полуфинала MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

По результатам жеребьевки, которую провели после объявления результатов, порядок выступления участников в финале выглядит таким образом:

1.KADNAY

2. TAYANNA

3. The Erised

4. LAUD

5. VILNA

6. MELOVIN

24 февраля они будут сражаться в финале Нацотбора за право представлять Украину на "Евровидении-2018" в столице Португалии Лиссабоне.