Финальный отбор на "Евровидение-2017": стал известен участник от Украины, опубликованы фото и видео

В Украине прошел финальный отбор участников на песенный конкурс "Евровидении-2017", который состоится в Киеве в мае текущего года.

Нашу страну будет представлять O.Torvald.

По результатам зрительского голосования, 6 балов получил Melovin. Зрители в зале стали громко скандировать его имя. На это ведущий церемонии сказал, что несмотря на высокую оценку, исполнитель не сможет претендовать на место в финале из-за низкой оценки жюри, которые поставили 2 бала. Победители нацотбора O.Torvald от зрителей получили 5 балов и столько же от жюри. Illaria зрители поставили 1 бал, Rozhden — 2 бала, "Сальто назад" — 3 бала и Tayanna — 4 бала.

По результатам голосования жюри, группа "Сальто назад" получила 1 бал, Melovin — 2 бала, Rozhden — 3, Illaria — 4. Жюри поставило 5 балов группе O.Torvald и 6 певице Tayanna.

"Наші люди всюди!", — такими были первые слова фронтмена группы Жени после победы.

Напомним, Киркоров призвал Россию бойкотировать "Евровидение-2017".

Фото: УНИАН.

Видео: Телеканал СТБ.

Нашу страну будет представлять O.Torvald.

По результатам зрительского голосования, 6 балов получил Melovin. Зрители в зале стали громко скандировать его имя. На это ведущий церемонии сказал, что несмотря на высокую оценку, исполнитель не сможет претендовать на место в финале из-за низкой оценки жюри, которые поставили 2 бала. Победители нацотбора O.Torvald от зрителей получили 5 балов и столько же от жюри. Illaria зрители поставили 1 бал, Rozhden — 2 бала, "Сальто назад" — 3 бала и Tayanna — 4 бала.

По результатам голосования жюри, группа "Сальто Назад" получила 1 бал, MELOVIN — 2 бала, Rozhden — 3, Illaria — 4. Жюри поставило 5 балов группе O.Torvald и 6 певице Tayanna.

"Наши люди всюды!", — такими были первые слова фронтмена группы Жени после победы.