Экономист объяснил, почему в Украине бесполезно просто повышать среднюю зарплату

В Украине важно не столько просто повышать среднюю зарплату, сколько увеличивать покупательную способность денег.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил финансовый эксперт Алексей Кущ, комментируя намерение премьер-министра Владимира Гройсмана повысить среднюю зарплату в Украине до 10 тыс. грн.

"С учетом того, что осенью включится механизм инфляции и девальвации, повышение средней зарплаты до 10 тыс. грн вполне возможно. Вопрос же не в гривневом эквиваленте, а покупательной способности этих денег. Несмотря на то, что у нас все базовые индикаторы указываются в гривне, Украина сейчас конкурирует с европейским глобальным рынком труда. Поэтому для того, чтобы выигрывать у той же Польши по паритету покупательной способности - допустим, польская зарплата в 1000 евро соответствует зарплате в Украине в размере 500 евро – средняя зарплата в Украине должна быть на уровне 15-16 тыс. грн", - считает Кущ.

По его словам, установить "планку" в 10 тыс. грн вполне возможно, однако при курсе 30 грн/$1 ничего не изменится и зарплата останется фактически той же.

"Экономическая модель, которая применяется сегодня, предполагает наполнение бюджета за счет постоянной инфляционной накачки. Поэтому за последние годы ВВП в фактических ценах был раздут до 3 трлн грн этот показатель как нельзя лучше характеризует тот процесс инфляционной эрозии, которой были подвержены зарплаты, пенсии и реальные доходы населения", - подытожил Кущ.

Накануне глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не понимает, как украинцы могут ехать на работу в "отсталую и феодальную" Россию.

"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности... В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", - сказал министр.