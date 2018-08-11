Полторак за июль заработал почти десять солдатских зарплат

Глава Минобороны Украины Степан Полторак / УНИАН

На фоне массового увольнения военнослужащих ВСУ из-за низких зарплат министр обороны Степан Полторак заработал за июль 71,4 тыс. грн.

Как сообщают "Украинские новости", всего денежное обеспечение министра составило 71 360 грн, в том числе 16 тыс.- должностной оклад и 1 760 - оклад за звание.

Зарплата первого зама Полторака Ивана Руснака составила 50,5 тыс., а госсекретаря Александра Дубляна - 75,9 тыс. грн.

В конце июля Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года.

Минимальная зарплата для рядового состава планируется на уровне 9 тыс. грн, для офицерского - до 15,3 тыс. грн.

Сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн.

В ВСУ отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в пресс-центре ВСУ.