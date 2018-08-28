За стоянку авто в новом паркинге аэропорта "Борисполь" придется выложить сотни гривен

Строящийся паркинг в "Борисполе" / avianews.com

Коммерческий директор Международного аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко сообщил расценки на стоянку автомобилей, которые будут действовать в новом многоуровневом паркинге, строительство которого ведется напротив терминала D.

По его данным, плата за первый час стоянки будет составлять 1,5 евро (около 49 грн.), за стоянку в течение 1-3 дней — 12 евро за сутки (391 грн), в течение 4-6 дней — 9 евро за сутки (293 грн), с 10 дня — 6 евро в сутки (195 грн), сообщает avianews.com.

На сегодня возле терминала D открыты три стоянки, на которых применяется только почасовой тариф, размер которого составляет 20-30 грн в час.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве был открыт троллейбусный маршрут до аэропорта им. И. Сикорского.