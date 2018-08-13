Сотрудники аэропорта «Борисполь» копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео

Аэропорт "Борисполь" весьма небезопасен в вопросах сохранности багажа / фото: vu.ua

Руководство аэропорта «Борисполь» обнародовало видео, на котором зафиксированы действия сотрудников комнаты хранения невостребованных вещей.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчины абсолютно свободно открывают чужой багаж и перебирают вещи.

Работники аэропорта тщательно пересматривают вещи пассажиров, а некоторыми даже пользуются. Например, в камеру наружного наблюдения попал один из сотрудников, который пользовался чужими духами.

Руководство «Борисполя» подчеркивает, что не имеет право уволить недобросовестных сотрудников, поскольку предприятие является государственным и такие действия предпринимаются исключительно через суд. В аэропорту уже написали заявление в полицию, в связи с которым открыто уголовное дело.

"Утерянные вещи подлежат переписи. Кроме того, для идентификации владельца последний предоставляет список утерянных вещей Скажите, как еще я должен был проверить достоверность информации?" – сказал в свою защиту один из фигурантов дела.

Напомним, результаты ежегодного исследования компании AirHelp оказались неутешительными для международного аэропорта "Борисполь". Согласно рейтинга, он попал в десятку самых плохих воздушных ворот в мире.