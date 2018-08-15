В аэропорт "Жуляны" пойдет общественный транспорт: назван маршрут

В аэропорт "Жуляны" можно будет доехать на троллейбусе / http://visti.ks.ua

В Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского, известный как "Жуляны", наконец-то, можно будет добраться на столичном городском транспорте. Первый троллейбус № 9 отправится по маршруту 18 августа.

«С целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов с 18 августа 2018 вносятся изменения в трассу следования троллейбусов маршрута № 9», — информирует пресс-служба КП «Киевпасстранс».

Теперь маршрут троллейбуса № 9 будет следующим: Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского — проспект Воздухофлотский — улица Смелянская — улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) — Севастопольская площадь — проспект Воздухофлотский — улица Ивана Огиенко — вокзал «Южный» (улица Георгия Кирпы, в обратном направлении улица Ползунова) — улица Василия Липкивского — улица Льва Толстого — улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) — улица Шота Руставели — улица Рогнединская — улица Эспланадная — станция метро «Дворец спорта».

Общественный транспорт в "Жуляны" не ездил на протяжении многих лет.

Напомним, ранее в Киево-Печерской Лавре киевлян звали прийти на "Молитву за снижение цен на общественный транспорт в Киеве".