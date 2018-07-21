Проезд за гривню: киевляне начали торговать использованными билетами

Прошло не так уж и много времени с момента подорожания проезда в Киеве, а жители города уже идут на самые различные ухищрения, чтобы хоть как-нибудь, да сэкономить на оплате проезда.

Так, в одном из киевских троллейбусов пассажир купил единоразовый билет за 8 гривен, закомпостировал его... а вот на выходе из транспорта ушлый киевлянин продал талон за 7 грн. одному из входящих граждан.

Об этом сообщают пользователи социальной сети. Реакция киевлян разнится - одни восторгаются находчивости гражданина, другие ругают его. При этом почти многие комментаторы высказали уверенность, что такой вот "бизнес-флешмоб" скоро возникнет во всем муниципальном транспорте Киева. Некотрые отмечают, если это будет массовым явлением, то поставят киевлянам турникеты в салоне как в Москве, которые не слишком удобные.

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Ранее сообщалось, что КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева, соответствующее распоряжение было подписано. Власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.

А в день перед повышением цен на проезд кассы попали в жесткую осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.