Евро подскочил. Нацбанк ощутимо снизил курс гривны к иностранным валютам

НБУ ощутимо снизил курс гривны к доллару евро / forbes.ua

В четверг, 13 сентября, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 10 копеек, а европейская — на 22.

Официальный курс гривны на 14 сентября:

100 долларов — 2812,6838 грн (13 сентября — 2802,6096);

100 евро — 3268,3386 грн (3246,8232).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар.