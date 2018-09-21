Курс от НБУ: евро пересек психологическую отметку

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2806,1850 грн.
В четверг, 20 сентября, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.
Европейская валюта подорожала на 22 копейки и пересекла психологическую отметку в 33 гривны.
Официальный курс гривны на 21 сентября:
100 долларов — 2806,1850 грн (20 сентября — 2812,0205);
100 евро — 3302,5991 грн (3280,7843).
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.