Украинские бизнесмены спрогнозировали курс доллара в 2019-м

Украинские бизнесмены спрогнозировали, что в 2019-м доллар будет стоить 30 гривен / Reuters

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко сообщила, что в Украине большинство топ-менеджеров крупных компаний прогнозируют в 2019-м стоимость одного доллара на уровне 30 гривен.

В стране 75% руководителей ожидают, что год будет для них успешным, рассказала управленец на форуме ЕБА, представляя результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2019 год" (участвовали более 100 руководителей компаний-членов ассоциации), пишет УНИАН.

"Большинство компаний планируют свой следующий год с курсом доллара 30 грн за доллар. В этом году было 28 грн за доллар... 58% опрошенных планируют увеличивать штат, а 33% — оставить его неизменным", — отметила Деревянко.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн за доллар.