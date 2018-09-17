Евро откатился от психологической отметки. Назван курс валют от НБУ на вторник

Нацбанк повысил курс гривны к евро / forbes.ua

В понедельник, 17 сентября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Европейская валюта подешевела на восемь копеек и снова откатилась от психологической отметки в 33 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на вторник, 18 сентября:

100 долларов — 2812,6754 грн (17 сентября — 2815,2072);

100 евро — 3282,6735 грн (3290,6957).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.