Эксперт рассказал, когда ждать стабилизации курса гривны

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В августе гривна показала негативную динамику по отношению к доллару, однако в сентябре ситуация немного стабилизируется, считает старший аналитик группы "Альпари" Вадим Иосуб.

На рост доллара по отношению к гривне в августе повлияло массовое ожидание традиционной сезонной девальвации, сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, также повлияли и импортеры товаров и услуг потребительского направления, что является следствием роста доходов населения, пишет "Сегодня".

"За август доллар на межбанке вырос с 26,95 до 28,22 гривен, или на 4,7 %. К концу сентября он может стоить 29 гривен", – подчеркнул Иосуб.

Вместе с тем он отметил, что можно ожидать снижения нервозности на мировых рынках: "В частности, Аргентина для стабилизации песо резко подняла основную ставку с 45% до 60%, и ждет экстренной помощи со стороны МВФ. Стоит вспомнить и визит миссии МВФ, который состоится как раз в сентябре. Решение о кредите будет приниматься, вероятнее всего, позже, но уже сам факт визита может сбить наиболее пессимистические настроения".

Напомним, ранее стало известно, на сколько гривна подешевела к доллару и евро в августе.