Стало известно, на сколько гривна подешевела к доллару и евро в августе

В августе гривна подешевела к доллару и евро более чем на 5%, сообщили в НБУ / Reuters

В Украине за август гривна по курсу Национального банка нашей страны девальвировала (подешевела) по отношению к доллару на 5,7%.

За последний месяц лета украинская валюта ослабла по отношению к евро на 5,8%, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, опубликованным на сайте регулятора.

По данным Нацбанка, в августе на валютном рынке усилилась турбулентность, поскольку традиционно накануне осени возрос спрос со стороны импортеров энергоресурсов и товаров потребительского направления.

Регулятор утверждает, что на курс гривны повлияли и психологические факторы — возникли опасения распространения финансовой нестабильности в Турции и на другие рынки, под влиянием негативных ожиданий снизилось предложение валюты и возрос спрос на ее покупку со стороны населения на наличном рынке.

В Нацбанке добавили, что для снижения интенсивности колебаний курса в августе на валютном рынке продали на 651 млн долларов больше валюты, чем купили.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 грн за один "зеленый".