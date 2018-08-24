Пикирующая лира: у Турции впереди экономический провал и безработица

Для начала сухие цифры: с 2015 г. турецкая лира обесценилась более чем на 130% с уровня $2,33 до $5,06, а за текущий год лира упала более чем на 30%.

Что произошло с некогда процветающей турецкой экономикой? В чем причины?

Ответ лежит в сложном переплетении экономических и политических факторов.

График экономического бума в Турции в нулевых

На графике видно, что, начиная 2000-х годов в Турции начался экономический бум, который был следствием утверждения в стране правовой демократической системы и грамотной экономической политики. В страну рекой потекли инвестиции, которые обеспечили небывалый рост экономики. В городах быстро стала ощущаться нехватка рабочих рук, резко выросла заработная плата и малограмотное, религиозное население из сельских регионов миллионами потянулись в мегаполисы.

Это изменило идеологические настроения в крупных городах с демократических европейских на традиционные мусульманские ценности. А именно крупные города определяли политическую повестку Турции. Многолетний бессменный лидер страны Эрдоган, который был во многом автором экономических успехов Турции, почувствовал новый запрос общества и оседлал исламскую волну, которая требовала от него концентрации все власти в одних руках. После референдума об изменении Конституции Турция из демократии превратилась в султанат.

К 2015 г экономика Турции уже находилась в состоянии перегрева и требовала повышения процентных ставок, чтобы остудить инфляцию. Однако, Эрдоган, который сумел конвертировать экономический рост в режим личной власти, к этому времени уже взял под контроль над ЦБ Турции и категорически запрещал поднимать банковскую ставку, потому что это сразу же привело бы к замедлению экономического роста. Эрдоган, который тогда еще не полностью подавил оппозицию и имел лишь 55-60 % поддержки в обществе, принял решение искусственно поддерживать дальнейший рост экономики за счет формирования пузырей на рынке недвижимости с помощью искусственного удержания низкой ставки.

Падение турецкой лиры

Разобравшись в том, что происходит и поняв, что турецкой экономическое чудо закончилось, инвесторы с 2015 г стали покидать страну. Тем не менее Эрдоган продолжал упорствовать и назначил министром финансов и экономики своего зятя. Но это лишь усилило бегство капитала и дальнейшее стремительное падение лиры и рост инфляции. Процесс принял лавинообразный характер. Как всякому диктатору, который сам, своими политическими амбициями и некомпетентностью завалил собственную экономику, Эрдогану ничего не осталось, как пойти по проторенному пути всех диктаторов - обвинить во всех проблемах Турции… Америку.

На этом турецкое экономическое чудо, начавшееся еще в 2000 г, закончилось. Впереди страну будет ждать многолетняя экономическая стагнация, безработица, серьезное падение уровня жизни и, как обычно… рост антиамериканских настроений. На кого -то же надо списать экономический провал!

То, что произошло с Турцией, еще одно яркое доказательство порочности теории Фукуямы о неизбежности движения всех стран к демократии, после достижения которой наступит фукуямовский " конец истории". Впрочем, и сам Фукуяма уже признал, что погорячился с живописанием своей картины грядущего всеобщего счастья и вселенского мира. Ведь еще Платон доказывал, что всеобщее избирательно право рано или поздно выродится в диктатуру. В Турции оно и выродилось.

И в Украине скоро выродится-народ уже не скрывая требует жесткую руку, соскучился, насамоуправлялся.