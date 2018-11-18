"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль

Власти США могут пойти на жесткую экономическую войну с Кремлем, сообщил журналист / Reuters

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник сообщил, что в США рассматривают один из жестких вариантов ведения экономической войны с Кремлем.

Американские чиновники могут договориться с "нефтяными принцами" об обрушении цены на нефть до 20 долларов за баррель, написал аналитик в своем блоге на "Sotnik-TV".

"По мере наползания американских санкций, нервозность в Кремле усиливается. Уже теперь понятно: денег надолго не хватит. Их и сейчас хватает не всем олигархам, а в условиях финансовой блокады со стороны США коллапс может наступить достаточно быстро", — отметил литератор.

Читайте такжеСША не примут новые санкции против России до января - BloombergСотник добавил, что вопрос только заключается в том, сколько месяцев необходимо держать такую низкую цену на нефть, чтобы свалить бандитский режим в РФ.

"Эксперты настаивают на семи: якобы, при такой цене в течение данного периода все финансовые ресурсы криминальной верхушки Кремля истощатся, и она будет вынуждена капитулировать. Нестабильное руководство, склонное к ядерному шантажу и военным авантюрам, утомило Запад...", — подчеркнул журналист.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар говорил, что для России "убийственные" цены на нефть — 30 долларов за баррель и ниже.