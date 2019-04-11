Нафтогаз обсчитался с курсом доллара и собрался брать очередной кредит

При этом ожидается, что чистая прибыль НАК за 2019 год составит 16 млрд грн.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что финансовый план компании на 2019 года уже направлен на рассмотрение Кабмин. Тут два интересных момента – в финплан заложен курс доллара, ниже курса госбюджета, и второе – НАК намерен брать очередные займы.
Так, ожидается, что чистая прибыль НАК составит 16 млрд грн, пишет он у себя в Facebook. При этом Коболев заявил, что в расчетах и прогнозах используется "тот же курс гривны к доллару, который предусмотрен в госбюджете" — 28,2 грн/$. Однако Рада заложила в госбюджет Украины на 2019 год курс доллара на уровне 29,4 грн/$.
Интересно и намерение компании взять очередные кредиты.
"Дефицит средств, который может возникнуть у Нафтогаза, обусловлен рядом факторов, но компенсировать его мы планируем за счет заимствований на украинском и международном рынке", — заявил Коболев.
Среди особенностей скорректированного финплана:
- документ составлен с учетом сохранения спецобязательств Нафтогаза поставлять газ частным производителям и поставщикам тепла и с учетом ожидаемого увеличения долгов этих контрагентов перед НАК;
- в соответствии с госбюджетом, в финплане не заложено никаких компенсаций Нафтогазу за убытки, которые компания понесла, выполняя спецобязательства и поставляя газ на условиях, которые хуже рыночных;
- план реализации газа составлен по ценам и на условиях действующего постановления №867, что является условием контракта с Коболевым;
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- финплан учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро;
- учтена необходимость накопления Украины к новому отопительному сезону около 20 млрд куб газа в подземных хранилищах;
- финплан предусматривает, что Нафтогаз выплатит дивиденды в размере 90% от прибыли за 2018 год (12,3 млрд грн), а также направить 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.
Напомним, Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.
Как известно, 20 марта Кабмин продлил контракт с главой Нафтогаза на год на новых условиях.
Как сообщалось, премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.
Ранее украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата. Нафтогаз снизил цену на газ для населения и промышленных потребителей.
При этом Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.