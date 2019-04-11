Нафтогаз обсчитался с курсом доллара и собрался брать очередной кредит / Униан

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что финансовый план компании на 2019 года уже направлен на рассмотрение Кабмин. Тут два интересных момента – в финплан заложен курс доллара, ниже курса госбюджета, и второе – НАК намерен брать очередные займы.

Так, ожидается, что чистая прибыль НАК составит 16 млрд грн, пишет он у себя в Facebook. При этом Коболев заявил, что в расчетах и прогнозах используется "тот же курс гривны к доллару, который предусмотрен в госбюджете" — 28,2 грн/$. Однако Рада заложила в госбюджет Украины на 2019 год курс доллара на уровне 29,4 грн/$.

Интересно и намерение компании взять очередные кредиты.

"Дефицит средств, который может возникнуть у Нафтогаза, обусловлен рядом факторов, но компенсировать его мы планируем за счет заимствований на украинском и международном рынке", — заявил Коболев.

Среди особенностей скорректированного финплана:

документ составлен с учетом сохранения спецобязательств Нафтогаза поставлять газ частным производителям и поставщикам тепла и с учетом ожидаемого увеличения долгов этих контрагентов перед НАК;

в соответствии с госбюджетом, в финплане не заложено никаких компенсаций Нафтогазу за убытки, которые компания понесла, выполняя спецобязательства и поставляя газ на условиях, которые хуже рыночных;

план реализации газа составлен по ценам и на условиях действующего постановления №867, что является условием контракта с Коболевым;

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финплан учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро;

учтена необходимость накопления Украины к новому отопительному сезону около 20 млрд куб газа в подземных хранилищах;

финплан предусматривает, что Нафтогаз выплатит дивиденды в размере 90% от прибыли за 2018 год (12,3 млрд грн), а также направить 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.

Напомним, Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

Как известно, 20 марта Кабмин продлил контракт с главой Нафтогаза на год на новых условиях.

Как сообщалось, премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.

Ранее украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата. Нафтогаз снизил цену на газ для населения и промышленных потребителей.

При этом Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.