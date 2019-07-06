В Украину впервые в истории прибыла партия нефти из США

Танкер Wisdom Venture доставил в Украину 75 тысяч тонн нефти.
В субботу утром, 6 июля, в Одесский порт доставлена первая в истории партия нефти из США.
В настоящее время танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, разгружает груз.
"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что заход танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырьё планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг", — подчеркнули в администрации Одесского порта.
Читайте такжеЗапрет РФ на ввоз нефти: кто заработает на бензиновой войнеТакже отмечается, что вслед за первой закупкой должны последовать ещё несколько.
"Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, предполагают эксперты", — добавили в порту.
Напомним, ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.
Кроме того, министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.