В РФ признали, что не могут отказаться от "вездесущего доллара"

РФ хочет уйти от расчетов в долларах, чтобы не подвергать штрафам своих бизнес-партнеров / Reuters

В обложенной со всех сторон санкциями России неоднократно заявляли о планах отказаться от доллара. Однако, теперь в РФ были вынуждены признать, что пока что это сделать невозможно из-за глобальной роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов. Об этом заявил РБК глава "санкционного" департамента Министерств финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

Россия хочет уйти от расчетов в долларах, чтобы не подвергать штрафам своих бизнес-партнеров. С помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT США могут отслеживать и наказывать банки, которые сотрудничают с россиянами, которые попали в "черный список". Однако перейти на повсеместное использование рубля Россия не может из-за огромной роли американской валюты. Как заявил Тимофеев, подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром.

"Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро", - объясняет Тимофеев.

Еще одна проблема, по его словам, заключается в том, что странам неудобно конвертировать одну национальную валюту в другую (например, рубль в юань). Чтобы так было, российский бизнес должен сам широко использовать в расчетах китайскую валюту. Поэтому почти везде в мире при конвертации в качестве посредника используют доллар.

Сейчас Россия пытается снижать количество долларовых расчетов в международной торговле. Так, в первом квартале 2019 года, по данным Центробанка РФ, поступления в долларах за российский экспорт в Китай впервые опустились ниже 50% - до 45,7%. А в торговле с Индией более 75% российского экспорта оплачивалось в рублях. Но и тут страны не могут никуда деться от доллара.

"Если Индия платит России за поставки в рублях, обслуживающие эти сделки индийские банки должны сперва получить эти рубли. Они могут это сделать только через доллар", - объяснил российскому изданию бывший старший советник подразделени Минфина США по санкциям Брайан О’Тул.

Напомним, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России. В этот раз причиной стало то, что Кремль поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.