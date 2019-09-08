Эксперт назвал главные сложности в трехсторонних переговорах по газу

Эксперт оценил заключение Украиной договоренностей по поставкам американского газа / Укртрансгаз

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский прокомментировал ситуацию вокруг возобновления трехсторонних газовых переговоров в треугольнике ЕС-Украина-Россия.

Он подчеркнул, что Россия заявила о готовности заключать краткосрочные контракты на транзит газа и урегулировать во внесудебном порядке вопрос Стокгольмского арбитража.

"Новые договоренности должны учитывать позиции трех сторон: Украины ЕС и РФ", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Читайте такжеГотовимся к худшему: у Зеленского рассказали, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в ЕвропуЭксперт уверен, что заключение Украиной договоренностей по поставкам американского газа через Польшу может является одним из аргументов для дальнейших переговоров с РФ.

"Эти вещи должны артикулироваться, это вопрос не энергетики, а международных отношений", - резюмировал Землянский.

Напомним, в Еврокомиссии анонсировали в сентябре трехсторонние переговоры по транзиту газа.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа. До этого представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу