"Украинское свинство, но мы привыкли": в РФ обились на новый газовый иск Нафтогаза

В РФ обились на новый газовый иск Нафтогаза / Корреспондент

Нафтогаз рассматривает возможность придавить Газпром новым иском – на $1,7 млрд. На этот раз с российского гиганта в Стокгольмском арбитраже собираются взыскать долг РосУкрЭнерго. Эта компания в свое время выступала посредником при поставках сырья из РФ в Украину.

У себя в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко поделился, что помимо долга в $1,7 млрд НАК также завершает подготовку документов для обновления исков к России по возмещению ущерба за потерю имущества в аннексированном Крыму.

"Мы выявили обстоятельства о роли Газпрома в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым Нафтогаз претерпел значительные убытки. Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее. Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между Нафтогазом и Газпромом по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo", – пояснил Витренко.

Читайте такжеМиллионы и миллионы: аудиторы раскрыли, сколько денег каждый месяц получало руководство НафтогазаВ России таким перспективам, мягко говоря, не обрадовались. В частности, эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уже обозвал намерения Нафтогаза "чисто украинское свинством".

"Это будут непорядочные потуги со стороны Украины — если она начнет снова тянуть с России деньги. Переговоры прошлого года носили такой затяжной характер, и компромисс первой предложила Россия. Украинская же сторона отбила все свои иски. И поэтому сейчас новое обращение к газовой теме вызывает сомнение в порядочности украинской стороны и порождает вопросы в последовательности", – цитирует эксперта росиздание News.ru.

Он обвинил Киев в том, что "украинское руководство элементарно не держит своего слова". И припугнул украинские власти, что европейские партнеры такое поведение не оценят.

"Опытные европейские политики прекрасно понимают, что такое прецедент. Иначе говоря, если украинская сторона все же решится на этот неэтичный шаг, то тем самым она даст сигнал, что также она может обойтись и с любой другой страной ЕС… Если описывать поведение Украины в нынешней ситуации, то, говоря неофициальным языком, их новое потенциальное намерение — чисто украинское свинство. Другое дело, что мы все к этому уже как следует привыкли", – отметил Оленченко.

Ранее Витренко рассказал, на что пустят миллиарды от Газпрома. Юрий Витренко высказался за распределение доходах от транзита газа между всеми гражданами.

Напомним, в конце декабря 2019 российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.