Джемилев рассказал, как можно быстро обанкротить Россию

Москва делает хорошую мину при плохой игре — понимая, что новый виток гонки вооружений для России будет катастрофой.
Увеличение расходов на армию действительно может обанкротить нынешнюю Россию, ее бюджет не выдержит очередной гонки вооружений.
Такое мнение высказал народный депутат Мустафа Джемилев в интервью "Обозревателю".
"Увеличение расходов на вооружение действительно может обанкротить нынешнюю Россию. Рейган обанкротил Советский Союз в основном на гонке вооружений. СССР огромную часть своего национального продукта бросал на вооружение, но сравниться с Западом, с Америкой все равно не мог. Поэтому все начало разваливаться.
Россия где-то в 50 раз больше Италии, но ее ВВП значительно меньше итальянского. И почти вдвое меньше, чем у штата Калифорния. Правда, содержание полуторамиллионной армии России обходится значительно дешевле, чем содержание такой же по численности армии в других странах. Россия своим солдатам практически ничего не платит.
Но Москва делает хорошую мину при плохой игре — там хорошо понимают, что новый виток гонки вооружений для России будет катастрофой. Уже сейчас там все трещит по швам. А тут еще оккупированные территории.
На содержание Крыма даже в таком депрессивном состоянии необходимо 3-4 миллиарда долларов в год. Это примерно столько же, сколько они на всю систему здравоохранения выделяют. А у России же не только Крым. Есть еще другие территории, требующие многомиллиардных дотаций: оккупированные Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Чечня", — отметил Джемилев.
Напомним, ранее нардеп Рефат Чубаров заявлял, что устранение президента РФ Владимира Путина может совпасть с пиком падения российской экономики.