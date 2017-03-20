Удар по энергетике, металлургии и бюджету. Порошенко рассказал, как блокада Донбасса бьет по Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина к 2019 году должна достичь годовой инфляции в 5 процентов.

Об этом глава государства сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

По его словам, Украина к 2019 году должна достичь годовой инфляции на уровне 5% благодаря продуманной монетарной политике, а также запустить кредитование, в том числе и через снижение учетной ставки Национального банка.

"По плану мы должны к 2019 году достичь инфляции в 5%", — сказал президент.

Кроме того, он рассказал, что торговая блокада в зоне АТО угрожает росту промышленности и курсу национальной валюты.

"Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории. В то же время нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету", — сказал глава государства.

При этом он отметил, что украинские предприятия в зоне АТО захвачены и разграблены боевиками.

Напомним, на заседании Совета регионального развития, Порошенко заявил, что военная угроза нависает по всей линии границы с Россией.

Фото: @poroshenko