Госбюджет вышел в "плюс" на 1,4 миллиарда

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 1,371 млрд грн против 2,403 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, доходы госбюджета в январе-феврале этого года выросли в 1,6 раза — до 112,048 млрд грн, расходы — в 1,5 раза, до 110,578 млрд грн, сообщает УНИАН.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-февраль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 17,980 млрд грн, что в 1,8 раза выше профицита за аналогичный период 2016 года на уровне 9,870 млрд грн.

Доходы сводного бюджета за отчетный период выросли в 1,6 раза — до 142,315 млрд грн, расходы — в 1,5 раза, до 124,236 млрд грн.

Напомним, дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП. Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы — 800 млрд грн, предельный уровень дефицита в 77,5 млрд грн или 3% ВВП.