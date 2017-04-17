Украина ввела новые пошлины на российский импорт

В четверг, 13 апреля, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) на очередном заседании решила применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации, а также запланировала расследование в отношении импорта из РФ карбамидо-формальдегидной продукции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет УНИАН.

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), что расположен в городе Волжский Волгоградской области – 6,54%; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 33,83%", — говорится в сообщении.

В комиссии отмечают, что применение антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановления прибылей.

Также комиссия приняла решение о проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации.

В комиссии напомнили, что действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония из РФ были применены еще в мае 2008 года.

В июле 2014 года по результатам пересмотра меры были продлены на 5 лет (до июля 2019 года).

Вместе с этим, 30 марта этого года Минагропрод сообщил, что в связи с остановкой производства и отгрузки азотных удобрений отечественными предприятиями, существует необходимость пересмотреть меры.

В свою очередь отечественные товаропроизводители нитрата аммония также заявили о необходимости пересмотреть антидемпинговые меры, поскольку эти меры недостаточно предотвращают ущерб, который демпинговый импорт из Российской Федерации причиняет национальному товаропроизводителю, добавили в комиссии.

Приняв во внимание обе позиции, члены МКМТ согласились, что существует необходимость для исследования ситуации на рынке минеральных удобрений в рамках промежуточного пересмотра.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации.

Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из Российской Федерации.

В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер.

Напомним, ранее в Украине начали действовать пошлины, введенные в отношении товаров из Российской Федерации.