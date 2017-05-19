"Возможное оружие". Экс-сотрудник АП России рассказал об отключении РФ от SWIFT

Возможное отключение России от международной системы платежей SWIFT станет очень краткосрочным фактором, однако создаст сильнейший хаос в РФ.

Об этом заявил российский экономист, экс-сотрудник администрации президента РФ Дмитрий Некрасов в интервью "Обозревателю".

По его мнению, в случае отключения России от SWIFT, возможен молниеносный эффект: паника, набеги на магазины, дефицит ряда групп товаров, разрушение логистических импортных цепочек.

"Это будет очень болезненно в течение нескольких месяцев, а потом произойдет адаптация. В любом случае пока не вижу политической воли для отключения от SWIFT. Хотя, конечно, это возможное оружие", — пояснил он.

"Что касается энергетического эмбарго, то в текущей ситуации это вообще физически невозможно. Значительная часть Восточной и Центральной Европы в силу логистики тотально завязана и на российскую нефть, и на российский газ. Для того, чтобы отказаться от них, необходимо несколько лет последовательных инвестиций в создание инфраструктуры. Это десятки, может, сотни миллиардов долларов", — добавил Некрасов.

Напомним, ранее финансист объяснил, почему экономика России пока еще не полностью развалилась.