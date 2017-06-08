"Нафтогаз" отказался проводить переговоры с "Газпромом" в России

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не намерена проводить переговоры с российским газовым монополистом "Газпромом" в РФ.

Об этом говорится на сайте НАК.

В то же время в "Нафтогазе" подчеркнули, что готовы общаться с россиянами в Брюсселе или в другом европейском городе.

"Для "Нафтогаза Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с "Газпромом". Такой позиции "Нафтогаз" неизменно придерживается с 2014 года", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев пригласила представителей Украины в Москву для переговоров по транзиту газа в Европу.