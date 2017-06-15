Путин о пользе западных санкций против России: хоть включили мозги и таланты

Президент России Владимир Путин утверждает, что Россия получила выгоду от введения Западом антироссийских санкций.

Об этом он заявил во время прямой линии в четверг, пишет Украинская правда.

"Как ни странно, есть и плюсы (от санкций — ред.). В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газо-долларами", — заявил Путин, отвечая на вопрос о влиянии на страну внешних ограничений.

Путин отметил, что, благодаря санкциям, в России реально выросло производство в ряде сложных отраслей, пишет РИА Новости.

"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, авиастроении, в ракетной отрасли, в фармацевтике, в тяжелом машиностроении. Я уже не говорю о сельском хозяйстве", — подчеркнул российский лидер.

"Мы с вами знаем, рост где-то около 3% (сельхозпроизводства — ред.), Россия стала страной номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. У нас в разы сократились закупки по импорту, собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает фактически полностью наши потребности", — сказал он, отметив, что Россия ищет рынки сбыта для них, в частности, в Китай.

Напомним, 15 июня Путин проведет 15-ю прямую линию, в рамках которой ответит на вопросы россиян