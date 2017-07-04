Европарламент одобрил дополнительные торговые преференции для Украины

Европейский парламент поддержал дополнительные торговые преференции для Украины.

За соответствующее решение проголосовали 566, "против" — 96 евродепутатов, пишет УНИАН.

Как и ожидалось, депутаты согласились с компромиссом, достигнутым в рамках межинституциональных переговоров при участии Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Поправка, которой предлагалось предложение ЕК полностью отклонить, поддержки в сессионном зале не нашла.

Авторами поправки были несколько депутатов от группы "Европа наций и свобод", которую возглавляет французский ультраправый политик Мари Ле Пен.

Ранее компромисс, достигнутый в рамках переговоров, поддержали профильный комитет ЕП и Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС.

Принятое решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Напомним, в соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как это ранее предлагалось Еврокомиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда — 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных — 3 тыс. тонн, пшеницы — 65 тыс. тонн, кукурузы — 625 тыс. тонн, ячменя — 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу — на 650 тыс. тонн, пшеницу — на 100 тыс. тонн, ячмень — на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. тонн, овес — на 4 тыс. тонн, мед — на 3 тыс. тонн, виноградный сок — на 500 тонн, обработанные томаты — на 5 тыс. тонн.

В Украине ожидают, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью. По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.