Нусенкис избавился от донецкого филиала "на бумаге" — СМИ

Группа "Донецксталь" православного олигарха Виктора Нусенкиса в конце июня прекратила трудовые отношения с работниками своего филиала "Металлургический комплекс" в Донецке из-за его ликвидации. Кроме того, ранее решение об увольнении персонала приняло ПАО "Донецкий металлургический завод", также входящее в группу "Донецксталь". Об этом сообщает информационное агентство "Олигарх Медиа".

Оба приказа мотивированы "противоправными действиями группы неустановленных лиц", вследствие которых с 17 марта 2017 "Донецксталь" утратила контроль над управлением активами предприятия в Донецке.

Речь идет о так называемой "национализации" Донецкого метзавода по т.н. "указу" главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. В то же время множество фактов указывает на то, что рычаги управления ДМЗ остались в прежних руках. Например, как сообщили СМИ, глава филиала "Металлургический комплекс" ЧАО "Донецксталь-металлургический завод" Игорь Минковский согласился возглавить "национализированный" Донецкий металлургический завод, который стал "филиалом №1 ЗАО "Внешторгсервис".

Кроме того, в апреле 2017 на ДМЗ состоялось "учредительное собрание профсоюзной организации", на котором был избран состав его профкома. Его главой стал Николай Шпундра, который до сих пор числится главой профсоюза ЧАО "Донецксталь-металлургический завод" и ПАО ДМЗ, и считается ставленником Нусенкиса.

Последний уже много лет с паспортом гражданина РФ живет в Подмосковье и считается главным спонсором Донецкой епархии УПЦ МП. При этом прошедшая "национализация" Донецкого металлургического завода пришлась весьма кстати в отношениях с кредиторами "Донецкстали", которой управляют доверенные лица Нусенкиса — генеральный директор Сергей Зинченко и глава наблюдательного совета Дмитрий Христодулиди.

Долги этой компании перед банками-кредиторами (преимущественно украинскими) достигают отметки 1 млрд долларов, и большинству из них "Донецксталь" уже несколько лет не погашает ни тело кредитов, ни проценты, жалуясь на постоянные "форс-мажоры".

Хотя в своей отчетности за 1 квартал 2017 года "Донецксталь" декларирует существенную валовую прибыль 2,2 млрд гривен и рост доходов более чем на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 5,4 млрд гривен, до большинства кредиторов по-прежнему не доходит ни копейки. Что может стать основанием для открытия уголовных производств в отношении менеджмента "Донецкстали", которая владеет также бизнесом и на подконтрольной Украине территории Донбасса.

В частности, Нусенкис контролирует шахтоуправление "Покровское", которое за три месяца 2017 года получило более 100 млн гривен прибыли, но не спешит расплачиваться с кредиторами, будучи поручителем "Донецкстали".