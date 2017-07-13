В МВФ предупредили: миру грозит новый финансовый кризис

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупреждает, что мир может постигнуть еше один финансовый кризис после пресловутого кризиса 2008 года.

"Наблюдаются некоторые тревожные процессы. Может возникнуть новый экономический кризис", — предупреждает она, пишет Эспрессо со ссылкой на CNBC.

В МВФ отметили непредсказуемость финансовых кризисов и призвали министров финансов стран и ответственные лица международных институций быть осторожными и заранее подготовиться к возможному кризису в финансовой системе мира.

Несмотря на это, Лагард не может сказать, откуда на этот раз придет кризис и что его спровоцирует.

"Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем", — сказала глава МВФ.

Лагард также отметила, что для того, чтобы быть готовыми к возможным потрясениям, мировые правительства должны убедиться в том, что финансовый сектор их стран находится под наблюдением и хорошо отрегулирован, а финансовые институты — здоровы.

По ее мнению, необходимо уже сегодня готовиться, чтобы противостоять потенциальной угрозе.

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фото: vestifinance.ru