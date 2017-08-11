Янукович-младший решил судиться с Нацбанком

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича — Александр — подал в Печерский районный суд Киева иск против Национального банка.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные пресс-службы Судебной власти Украины.

Агентство уточнило, что документа поступил в канцелярию райсуда 10 августа, он имеет три дня на его изучение, после чего должно быть принято решение, брать иск в производство или нет.

"Янукович-младший просит у суда принять решение о возмещении убытков Нацбанком, понесенных из-за ликвидации "Всеукраинского банка развития", 100% акций которого он владел", — говорится в статье.

Напомним, 21 декабря 2014 года НБУ решил ликвидировать ВБР, с конца ноября в банке работала временная администрация в связи с признанием его несостоятельным после применения санкций Евросоюза в отношении Александра Януковича.

Финучреждение работало на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных банков. Примечательно, что за время пребывания Виктора Януковича на посту президента активы ВБР выросли почти в 13 раз.