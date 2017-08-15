Путин заявил о сокращении военных расходов в России в 2018 году

Президент России Владимир Путин объявил о снижении расходов на оборону в 2018 году, что не должно отразиться на переоснащении армии и флота.

Об этом он сказал на встрече с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщает УНИАН.

"В осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете… Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону", — отметил Путин.

При этом он не уточнил размера сокращения оборонного бюджета. Также он заявил, что это не связано с сокращением планов по переоснащению армии и флота.

"Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", — подчеркнул российский лидер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения на июль 2017 года выполнен на 34,2%, по ремонту — 42,2%. По словам Шойгу, почти 60% бюджета гособоронзаказа, выделенного на капитальное строительство в первой половине 2017 года, было направлено на развитие военной инфраструктуры.

Напомним, ранее Путин, накануне военных учений "Запад-2017", внес в Государственную Думу проект закона, который позволит Вооруженным силам РФ использовать войска противовоздушной обороны на границе Беларуси и Украины.