Стало известно, когда Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы НБУ

Президент Петр Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность председателя Национального банка.

Об этом представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко рассказала в эфире "5 канала".

В то же время она уточнила, что украинский лидер рассматривает двух кандидатов на пост главы НБУ.

"До конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы Нацбанка Украины. Эта кандидатура есть, две. Банкиры... Независимые, равноудаленные от политического влияния и так далее", — отметила собеседница.

Напомним, в апреле председатель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что подала в отставку, а позже ушла в отпуск. В мае обязанности главы регулятора начал исполнять ее первый заместитель Яков Смолий.

Видео: 5 канал