Порошенко пообещал рост экономики и очищение системы от нездоровых банков

Украина практически завершила болезненное и масштабное очищение банковской системы от нездоровых банков.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе ежегодного послания в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

"Практически завершен болезненный и масштабный процесс очистки системы от нездоровых и опасных для всей финансово-банковской системы Украины банков", — сказал он.

Также глава государства отметил, что еще одним фактором макроэкономической стабилизации является постепенная отмена Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработка новой концепции по валютному регулированию по принципу "разрешено все, что не запрещено", что соответствует европейской практике.

Кроме того, Порошенко заявил, что рост экономики Украины в 2017 году может составить 1,8% и ускорится к 2020 году до 4%.

Ранее "Главред" сообщал, что в первом полугодии 2017 года ВВП Украины вырос на 2,5%.