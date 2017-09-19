Бой с "фанфуриками". Журналист рассказал, как в ДНР зачищают конкурентов "паленой" водки

В ДНР среди бизнесменов, занимающихся аптечным бизнесом, вот уже несколько месяцев наблюдается любопытная ситуация, связанная с обычными спиртовыми настойками, которые используются в медицинских целях.

Об этом, со ссылкой на свои источники, рассказал журналист Никита Синицин на странице в Facebook.

Он отметил, что последние 3 месяца почти не поступают аптечные спиртовые настойки, а чистый медицинский завозится в минимальном количестве, причем, как правило, его провозят крупные аптечные сети в гуще прочих лекарственных препаратов практически контрабандой. Кроме того, часть подобного товара, завезенная ранее, "застряла" на таможенных складах, и импортеры не могут его растаможить и вынуждены платить за простой.

"Как сообщают мои источники, причина подобной ситуации — намерения "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева ("Ташкента") ввести акциз на ввоз медицинских лекарств, содержащих спирт, хотя украинское и российское законодательства, с которых скопировано "законодательство ДНР", не вводят акцизы для подобной продукции.

Причем, причина таких перемен — вовсе не желание пополнить "казну республики", а банальное "лобби" производителей и импортеров алкогольной продукции в самопровозглашенной ДНР", — подчеркнул он.

"Дело в том, что среди людей пьющих, да и части в принципе вполне приличных людей, популярны так называемые "фанфурики" — спиртовые медицинские настойки, которые используются для разбавления водой или же прямого использования в виде дешевого заменителя водки.

Арифметика проста: стоимость самой дешевой водки в самопровозглашенной ДНР — около 90 российских рублей (36 гривен), впрочем, это 100%-я "паленка", произведенная в каком-нибудь подвале, а что-то поприличнее обойдется от 120 рублей (48 гривен), белорусская водка хорошего качества — не менее 200 рублей (80 гривен).

В то же время, стоимость спиртовых настоек объемом около 100 миллилитров (граммов) колеблется от 20 до 25 рублей (8-10 гривен): "Асептолин" 90% — 23 рубля, "Герботон" — 22 рубля, "Лимановит" — 25 рублей, настойка боярышника — 20-23 рубля", — пояснил журналист.

"Таким образом, 2 "пузырька" медицинской спиртовой настойки дадут около 200 граммов 90% спирта, что эквивалентно практически 0,5 литра водки, но обойдутся они всего в 45, максимум 50 рублей, в то время как даже "паленка" будет стоить 90 рублей. Кроме того, поскольку медицинская продукция проходит сертификацию, практически отсутствует риск отравиться медицинским спиртом из подобных настоек, в отличие от водки за 90 рублей.

Как сообщают мои источники, производители и импортеры водки в ДНР решили уничтожить конкурента и пролоббировали изменения в "налоговом кодексе ДНР", — добавил Синицин.

Напомним, ранее Синицин рассказал о разборках в ДНР.