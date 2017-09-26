Журналисты рассказали, как украинские чиновники распилили 500 млн на элитные авто

26 сентября 2017, 17:11

"Укроборонпром" оказался настоящим поклонником японских автомобилей.

Toyota Land Cruiser 200 Special Edition

В 2017 украинские чиновники приобрели около 1000 новых автомобилей, на что из государственного бюджета было потрачено более полумиллиарда гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроші" на телеканале 1+1.

Так, "Укрспецэкспорт", входящий в состав ГК "Укроборонпром", оказался настоящим поклонником японских автомобилей. По данным журналистов, в этом году ведомство приобрело элитный внедорожник Toyota Land Cruiser и восемь седанов Toyota Corolla почти на 6,5 млн гривен. Но в компании утверждают, что элитное авто приобрели не для себя, а для зарубежных партнеров в представительских целях.

Киевгорадминистрация тоже пополнила свой автопарк в 2017 году и приобрела одну Toyota Camry для замов Кличко и 14 Toyota Corolla в базовой комплектации для рядовых сотрудников мэрии. Согласно расследованию "Грошей", все это обошлось столице в 7 млн гривен. Однако замдиректора КП "АВП КГГА" жалуется, что нужно обновить еще значительную часть автомобилей, ведь ежегодно на ремонт старых приходится тратить в среднем 5 млн гривен.

Кроме того, команде "Грошей" удалось первыми увидеть автопарк одного из самых секретных украинских ведомств — Госспецсвязи, отвечающего за безопасность связи первых лиц страны. Советник председателя ведомства признался журналистам, в их автопарке 8 автомобилей класса люкс. Также на парковке Госспецсвязи есть и настоящие "ветераны", сопровождавшие еще первых президентов Украины. В этом году у ведомства появились два внедорожника Toyota Land Cruiser в люксовой комплектации, которые обошлись государству в 3 млн гривен.

Ранее "Главред" сообщал, что за последний месяц ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в структуру "Укроборонпрома" отменило два тендера на покупку роскошных авто на 10 млн 250 тыс. грн.

13 сентября была отменена закупка четырех автомобилей на 4 млн 850 тыс. грн — трех Toyota Camry Elegance и одного Toyota Land Cruiser 200 Special Edition.

26 августа "Спецтехноэкспорт" отменил закупку трех автомобилей Audi на 5,40 млн грн. Планировалось приобрести Audi A6 2.0 TFSI Quattro, Audi A6 2.0 TDI Quattro и Audi A8 3.0 TDI Quattro Long.

видео: телеканал 1+1

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