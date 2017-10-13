В Кабмине украинцам посулили минималку в 4425 гривен

Чуть больше, чем через два года минимальная заработная плата в Украине может вырасти до 4425 грн. Это может произойти уже к 1 января 2020 года.

Об этом первый вице-премьер — министр Минэкономразвития Степан Кубив сообщил на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"С 1 января 2018 ожидаемый размер минималки составит 3 723 грн, в 2019 эта сумма планируется на уровне 4 173 грн, а в 2020 году — 4 425 грн", — написал он.

Кубив подчеркнул, что Кабмин должен обеспечить прозрачную систему выплат этих зарплат и отметил, что полностью поддерживает премьера Владимира Гройсмана, который заявил о введении серьезных штрафных санкций к работодателям, которые скрывают занятость своих наемных рабочих, фактически делая людей бедными в будущем.

"Это решение призвано обеспечить достойной пенсией каждого работника и дать возможность работающему человеку спокойно смотреть в будущее", — написал Кубив.

Он напомнил, что общий уровень теневой экономики Украины, по предварительным расчетам, в первом квартале 2017 года составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше показателя первого квартала 2016 года.

"Задачей правительства является продолжение этой положительной тенденции. Это стало возможно, в том числе, и благодаря радикальному повышению минимальной заработной платы", — подчеркнул министр.

Напомним, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза — до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных зарплат.