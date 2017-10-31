В России задержан беглый экс-глава "Нафтогаза" — СМИ

В Москве задержан беглый бывший начальник Государственного управления делами и экс-глава НАК "Нафтогаз-Украины" Игорь Бакай, его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников издания, вместе с подозреваемым были обезврежены его бухгалтер и помощник, сегодня — 31 октября — их отпустили из следственного изолятора, а он остался под стражей.

"На него есть десять заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов… в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой, и постоянно занимал деньги у знакомых", — говорится в статье.

Напомним, Игорь Бакай с 1998-го по 2000-й был первым председателем правления "Нафтогаза". В 2003-м он возглавил ГУД, а в декабре 2004 года ушел в отставку. Потом его обвинили в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В конце 2004-го бывший чиновник вместе с семьей сбежал в Россию.