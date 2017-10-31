Упрощение процедур, защита инвесторов и снижение налогов. Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка "Doing Business 2018".

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что прогресс Украины обусловлен за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.

Именно эти основные реформы в Украине были учтены при составлении рейтинга, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина обогнала Россию по индексу социального прогресса.